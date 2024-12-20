Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi

Birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına yapılan buluşmaya görüşmeye Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız"