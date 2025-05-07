Ali Koç, Victor Osimhen sorusuna patladı

TRT Spor canlı yayınında sorulan Galatasaraylı futbolcu Osimhen'in Fenerbahçe'ye teklif edilip edilmediği konusunu Ali Koç yanıtladı.

"OSIMHEN BİZ TEKLİF EDİLMEDİ"

Koç "Saat 12-1 gibi yorulmuşum, 2 saat uyuyayım dedim, kalktım mesaj yağıyor, küfürler... Niye? Galatasaray, Osimhen'i alıyor. Osimhen Suudi Arabistan'a gidiyordu, son dakika Napoli başkanı fiyat artırdı. Suudiler istemedi, Galatasaray'a nasip oldu. Osimhen hiçbir zaman bize teklif edilmedi. Galatasaray şanslıydı, Osimhen’i onlar aldı. İyi ki de aldılar çünkü Icardi sakatlandı. Osimhen özel ve Türkiye üstü bir oyuncu. Ama bize teklif edilmedi. Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var.

"TRANSFER EDİLİRSE HARCAMA LİMİTİNE YER KALMAZ"

Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir. Kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz. Bir oyuncuyla biter." şeklinde konuştu.