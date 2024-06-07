Ali Koç yanına aldı. Ünlü iş adamı bakın kim çıktı

Düzenleme: Aytunç Akın
Ali Koç yanına aldı. Ünlü iş adamı bakın kim çıktı

Seçime saatler kala Ali Koç'tan yönetim kuruluna takviye geldi.

Son haftaların en hareketli takımı olan Fenerbahçe’de tüm gözler 7-8 Haziran’da gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’a çevrildi.

On binlerce üyenin oy kullanacağı başkanlık seçiminde Ali Koç ve Aziz Yıldırım 2018’in rövanşını gerçekleştirecek.

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ÜNLÜ İŞ ADAMINI LİSTESİNE ALDI

Kıran kırana geçmesi beklenen seçime artık saatler kalırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç boş durmuyor.

Aziz Yıldırım karşısında elini güçlendirmek isteyen Ali Koç ünlü iş adamı Barış Göktürk’ü Sportif AŞ Yönetim Kurulu listesine dahil etti.

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SAADETTİN SARAN'I DESTEKLİYORDU

Yükselen Çelik’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Barış Göktürk 2009 yılında devraldığı şirketin cirosunu 1.5 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkararak iş dünyasında adından söz ettirmişti.

Göktürk ayrıca Ali Koç lehine yarıştan çekilen Sadettin Saran’ın en yakınlarından biri olarak yer alıyordu.

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