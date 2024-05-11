Trendyol Süper Lig’de adım adım sona gelinirken sezona harika bir giriş yapan Fenerbahçe 35. Haftanın sonunda ezeli rakibi Galatasaray’ın 6 puan arkasında kaldı.

Sarı-lacivertliler için şampiyonluk hayalleri gelecek sezona kalırken bomba bir gelişme yaşandı.

Haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını duyuran Ali Koç fikir değiştirerek seçime gireceğini açıkladı.

Ali Koç’un yönetim kurulunda köklü bir değişikliğe gitmesi beklenirken bir değişikliğinde teknik heyette olacağı iddia edildi.

Son haftalarda oyuncu tercihleri ve açıklamaları ile eleştirilerin hedefi haline gelen İsmail Kartal ile yollarını ayırması planlanan Ali Koç yeni hocasını seçti.

Başkan Ali Koç son olarak Roma’yı çalıştıran Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kendisi için 12 ekibi için 3 milyon euro maaş istediği iddia edilen Mourinho’dan vazgeçmek istemeyen Ali Koç’un uygun şartlar olması halinde Portekizli teknik adamda tercih kılacağı iddia edildi.