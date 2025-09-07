Ali Koç yeni teknik direktör kararını açıkladı: İsmail Kartal...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmalarına devam edior. Kongre üyeleriyle bir araya Koç, yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

BİRİNCİ TERCİH SPALETTİ'YDİ

Ali Koç özetle şunları söyledi: "Bir numaralı alternatifimiz Spalletti'ydi. Uzun uzun görüştük, ailecek bu sezon çalışmama kararı almışlar. 'Evet' diyecek noktaya geldi ama sonra ailece karar verdiler.

3-4 YABANCI HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ



3-4 tane yabancıyla görüşüyoruz. Bence hakkıdır, yerli olacaksa İsmail Kartal olmalıdır. İsmail Kartal olsun diyen kadar olmasın diyen de camiada var. 'Niye yabancı hocada ısrar ediyorsunuz?' diyeceksiniz. Bu sene kadromuz belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz, kağıt üzerinde baktığınız zaman. Bu kadrodan Avrupa beklentileri var. Tahminim 11 oyuncudan 8-9'u yabancı olacak her maç. Dolayısıyla yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi de öne çıkıyor diğer yerli unsurlar kadar. İşimiz kolay değil, Alman ekolü isteyenler... Bir kısım oraya odaklandık. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camia artık Portekizli hoca istemiyor, bunu anlayışla karşılıyorum. 1-2 gün içinde birini açıklayacağız. Kolay bir karar olmadığını da size ifade etmek zorundayım. Yerli de yabancı da alternatifler var. Yerlinin de yabancının da kendine göre artıları var, eksileri var.

HOCA YERLİ OLACAKSA İSMAİL KARTAL

Hoca yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı ancak İsmail hoca olsun diyen kadar olmasın diyen birçok insan var. Alman ekolüne yöneldik. Yabancı-yerli alternatifler var. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak. Ama açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail hocadır."