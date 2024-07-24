Ali Koç yeniden başkan seçildi

Yeni başkanını seçmek için TFF seçimlerinin gerçekleşmesini bekleyen Kulüpler Birliği bugün toplantı.
Daha öncesinde başkanlığı bırakma kararı aldığını duyuran Ali Koç kulüplerin baskısı sonrası yeniden aday oldu.
Yapılan seçimde 18 kulübün desteğini alan Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
Ali Koç'a tek ret oyu toplantıda Galatasaray'ı temsilen katılan Metin Öztürk'ten geldi.
Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Ali Koç'un yönetiminde 8 üyenin bulunacağını duyurdu.
İşte o üyeler:
Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ. Hayırlı uğur olsun