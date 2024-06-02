Ali Koç zorda kaldı. Dursun Özbek'ten yardım istedi

Kıran kırana geçen Trendyol Süper Lig'de 102 puana ulaşarak rekor kıran Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılıları 99 puana ulaşarak son haftaya kadar şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe takip etti.
TAKIMIN BAŞINA JOSE MOURINHO GEÇTİ
Sezonun sona ermesiyle birlikte İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Işık hızında transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Dursun Özbek'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
DURSUN ÖZBEK'TEN DESTEK İSTEYECEK
TFF'nin 14'ten 12'ye düşürülmesini planladığı yeni yabancı kuralının 1 sene ertelenmesini isteyen Ali Koç'un Dursun Özbek ile görüşerek desteğini isteyeceği iddia edildi.
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