Ali Koç'a Aziz Yıldırım köprüsü. Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim devreye girdi

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Ali Koç'a Aziz Yıldırım köprüsü. Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim devreye girdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesi için camianın ileri gelenlerinden Abdullah Kiğılı'nın yoğun çabası var.

Fenerbahçe camiası; 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula kilitlenmiş durumda.

Süper Lig'den çekilme de dahil önemli kararların görüşüleceği kongre öncesi Başkan Ali Koç'un temasları devam ediyor.

Dün akşam eski başkan ve yöneticilerin katıldığı bir iftar yemeği organize edildi. Gece saat 23.30'a kadar süren yemeğe 90'ı aşkın kişi katıldı.

Camianın ileri gelenlerinin buluştuğu organizasyonda efsane başkan Aziz Yıldırım yoktu, ancak en yakınındaki isimlerden Şekip Mosturoğlu ve Abdullah Kiğılı gecede boy gösterdi.

Aziz Yıldırım; 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a her ne kadar katılmayacağını açıklasa da Abdullah Kiğılı'nın sözleri, Fenerbahçe taraftarının en büyük hayalinin gerçekleşmesi adına umutlanmasını sağladı.

Kiğılı, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "İki lideri buluşturmak bize düşen en önemli görevdir. Ben, kendimi birleştirici bir köprü olarak görüyorum." diye konuştu.

Abdullah Kiğılı'nın, ligden çekilme konusundaki görüşleri se şu şekilde: "Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Elbete ki olanlara sessiz kalamayız, Trabzonspor'a bir yaptırım uygulanmalı. Ancak itidalli hareket etmek zorundayız. Ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanı var. Çekilseniz bile TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı."

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