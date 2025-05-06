Ali Koç'a bir tepki de öğrencilerden! Öyle bir pankart açtılar ki...

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Ali Koç'a bir tepki de öğrencilerden! Öyle bir pankart açtılar ki...

Fenerbahçe'de tartışmaların hedefi haline gelen başkan Ali Koç'a bir çağrı da öğrencilerden geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Koç için dikkat çeken bir pankart açıldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'u taraftarlar istifaya davet etmeye devam ediyor. Son olarak yarın akşam bir televizyon programında canlı yayına katılacak olan Ali Koç'a hiç beklenmedik bir yerden daha istifa daveti geldi.

MEZUNİYET TÖRENİNDE ALİ KOÇ PANKARTI!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, Ali Koç'u istifaya davet eden bir pankart açtılar. Bu hareket sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar;

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