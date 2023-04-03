Ali Koç'a 'Galatasaray maçına gelme' uyarısı. Derbi bu akşam

Fenerbahçe Beko bu akşam pota derbiside Galatasaray’ı konuk edecek.
Futbolda Beşiktaş karşısında alınan 4-2’lik hezimetin yanı sıra basketbolda da takımın beklentilerin altında kalması yüzünden taraftarlar kızgın.
Ülke Arena’da oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe taraftarların Başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine büyük bir protesto hazırlığında oldukları gelen bilgiler arasında.
Başkan ve yönetimi istifaya davet etmeye hazırlanan taraftarların yüksek sesle “istifa” diye bağıracaklarına dair haberler geliyor.
Ali Koç ve yöneticilere “akşam maça gelmeyin” şeklinde uyarılar yapıldı. Ali Koç’un akşam Galatasaray maçında tribünde olması beklenmiyor.
Kaynak: Fotospor