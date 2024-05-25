Ali Koç'a desteğini açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında İstanbulspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de ana gündem yaklaşan seçimler.

30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

İki tarafta her fırsatta kongre üyeleri ile bir araya gelip rakibini eleştirirken Ali Koç’a sürpriz bir destek geldi.

Kill For You veya diğer adıyla Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar derneği yaklaşan seçimde Ali Koç’u destekleyeceğini açıkladı.

2018’de de karşı karşıya gelmiş Ali Koç büyük bir farkla seçimleri kazanmıştı. 2018’in rövanşı olarak değerlendirilen seçimin bu sefer kıran kırana geçmesi bekleniyor.