Ali Koç'a eski yöneticilerden WhatsApp grubu şoku!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrasında gelişmelerle ilgili iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrasında Youtube kanalı Neo Spor'un canlı yayınında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ali Koç dönemindeki yöneticilerin yer aldığı Whatsaap grubunda yaşananları anlattı.

Çelikler, "Yeni yönetim seçilince yönetici arkadaşlar çıkıyor bu gruptan. Artık yönetim bitti ve orada konuşulacak şeyler yok diye 5-6 yönetici gruptan çıkıyor" dedi.

Eski Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın yeni bir grup oluşturduğunu aktaran Çelikler, "Burak Kızılhan yeni bir grup kuruyor ve 'Daha güçlü geleceğiz, kimse bu gruptan ayrılmayacak' diyerek yöneticileri ekliyor. Yöneticileri yine gruptan yine çıkıyorlar. Dolayısıyla herkes de aynı şeyi düşünmüyor" diye konuştu.

"ALİ KOÇ DÖNERSE BUNLARIN YARISINI ALMAZ"

Rekabetin Fenerbahçe'yi daha ileri taşıyacağını belirten Çelikler, "Ayrıca da yeniden daha güçlü dönmek için çalışsınlar, rekabet Fenerbahçe'ye yarar. Ali Koç dönerse de bunların yarısını almaz, onu da söyleyeyim. 'Bana mail atın' yeterli bir laftır" ifadelerini kullandı.