Ali Koç'a karşı aday olacağı iddia edilmişti! Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe için açıklama

Düzenleme: Kaynak: AA
Ali Koç'a karşı aday olacağı iddia edilmişti! Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe için açıklama

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın bir süredir Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında bu iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar...

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyledi.

BİLAL ERDOĞAN'DAN FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT!

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok. Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok." diye cevap verdi.

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