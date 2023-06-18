Ali Koç'a karşı ilk rakip ortaya çıktı. Önünde tek engel var. Oktay Uludoğan kimdir

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe Kulübü'nün mali genel kurulunda kürsüye gelen kongre üyesi Oktay Uludoğan'ın konuşması gündem oldu.

Uludoğan, 21 yaşında olduğunu belirterek, En son şampiyon olduğumuzda çocuktuk. Aziz Yıldırım provoke ediyor diyerek başka kitleyi de provoke ediyorsunuz. Beraber çalışarak dediğiniz kirli düzeni açığa çıkaralım. Tüzüğü değiştirelim. Ben de başkanlığa aday olayım" ifadelerini kullandı.

Bu konuşma geniş yankı yarattı.

OKTAY ULUDOĞAN KİMDİR?

- 1996 doğumludur.

- Fenerbahçe kongre üyesidir.

- Gülsuyu Spor Kulübü'nün de Başkan Yardımcısıdır.

- "Tüzük değişirse 11.10.2021 5 Yılım dolduğu için 2024 seçimlere katılabilirim ve erken Seçim olmadıkça 3 senede bir gerçekleşen seçimli genel kurul 2018 yapıldı, 2021 yapılacaktır. Şayet tüzük değişmezse 10 yılım 11.10.2026 dolacağı için 2027 seçimlerinde aday olacağım" demiştir.