Ali Koç'a saldıran adama ödül gibi ceza. Ali Koç'a verilen ceza daha ağırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'a saldıran adama ödül gibi ceza. Ali Koç'a verilen ceza daha ağırdı

İlla bir insanın ölmesi mi gerekiyor? Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti verilirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının faturasını kesti.

Yaşanan olayların cezaları açıklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL para cezası verilirken, Göztepe'ye ise 2 maç saha kapatma cezası verdi.

FATİH ÖZKAN'A ÖDÜL GİBİ CEZA
Ali Koç'a arkadan saldırıp yere düşüren Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Fenerbahçe taraftarları, verilen bu cezayı az görerek, 'Ödül gibi ceza', 'Ağır ceza için illa birine bir şey mi olması gerekiyordu?' tarzında yorumlar yaptı ve tepki gösterdi.

PFDK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

''GÖZTEPE A.Ş.’nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 MAÇ SAHA KAPAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 213,214, BATI TRİBÜNÜ 224, KUZEY TRİBÜNÜ 207, GÜNEY TRİBÜNÜ 219, BATI VIP TRİBÜNÜ 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi FATİH ÖZKAN’ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209 ve 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''

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