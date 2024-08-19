Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın yeni vukuatı ortaya çıktı. Çocukların maçında yönetici yumruklamış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın yeni vukuatı ortaya çıktı. Çocukların maçında yönetici yumruklamış

Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a arkadan saldıran Fatih Özkan adlı şahsın geçen yıl da yumruklu saldırı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Türkiye, Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a yapılan saldırıyı konuşuyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın devre arasında Sarı-Lacivertli taraftarların olduğu bölüme gitmiş, dönüşte saldırıya uğramıştı.

Yaşanan skandal olay sonrası gözaltına alınan Fatih Özkan şartlı serbest kalırken, saldırganın geçen sene Bucaspor-Altay U13 maçında Altay'ın altyapı koordinatörü Mahmut Gözüaçık'a saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

Bucaspor'un altyapısında oynayan oğlunun maçına gidenin Fatih Özkan'ın burada sinirlerine hakim olamadığı ve Gözüaçık'a yumruklu saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

Altay Kulübü, yaşanan bu olay sonrası 2 Mayıs 2023 tarihinde bu sert açıklamayı yaparak Fatih Özkan'ın cezalandırılmasını istemişti. O gün yaptığı saldırı nedeniyle 6222 no'lu cezaya çarptırılsaydı belki Ali Koç o çirkin saldırıya maruz kalmayacaktı.

İşte Altay Kulübü'nün 2 Mayıs 2023'de yayınladığı açıklama:

"Akademi Ligi U13 dostluk karşılaşmasında Bucaspor ile oynadığımız müsabaka sonrasında, Bucaspor U13 takımı velisi olan F.Ö. isimli şahıs tarafından Altyapı Koordinatörümüz Mahmut Gözüaçık’a fiziksel müdahalede bulunulmuştur.

Spor sahalarında görmek istemediğimiz bu çirkin saldırı nedeniyle yasal prosedürler başlatılmış olup, Altay Spor Kulübü olarak eylemi gerçekleştirenlerin en ağır cezayı alması için takibimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiririz. Özellikle son yıllarda artarak devam eden, Bucaspor Akademi takımı maçlarımızda gerçekleşen bu ve benzeri olayların son bulmasını umar, darp edilen Altyapı Koordinatörümüz Mahmut Gözüaçık’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Sporun ve futbolun güzelliklerini kirleten bu ve benzeri olayların bir daha asla tekrarlanmamasını temenni ederiz.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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