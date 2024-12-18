Ali Koç’a saldıran Göztepe taraftarına hapis cezası

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
Ali Koç’a saldıran Göztepe taraftarına hapis cezası

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında Başkan Ali Koç’a yönelik gerçekleşen saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Koç’a saldıran Göztepe taraftarına hapis cezası verdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Maçın devre arasında, stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarların durumu hakkında bilgi almak amacıyla deplasman tribününe giden Ali Koç, geri dönerken Göztepe tribünlerinden atılan yabancı maddelere maruz kaldı ve Göztepe yöneticisi Fatih Özkan tarafından itildi.

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Bu müdahale sonucunda Ali Koç yere düştü; ancak ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olarak bulunduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

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MAHKEMDEN KARAR ÇIKTI

Oda TV’de yer alan habere göre, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Arkadan saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özkan hakkında, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Mahkemece söz konusu saldırgan hakkında "bir daha suç işlemeyeceği" kanaatine varılamadığından, aldığı hapis cezası ertelemedi ve para cezasına çevirmedi.

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