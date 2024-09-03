Ali Koç'a ültimatom

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'a ültimatom

Galatasaray'ın Osimhen hamlesi Fenerbahçeli taraftarları ayağa kaldırdı. Taraftarlar Ali Koç'a sözünü tutup bir yıldız getirmesini aksi halde seçime gidilmesini istiyor.

Transfer dönemi boyunca rakiplerinin gerisinde kaldığı konusunda eleştirilen Galatasaray yönetimi bir anda bombayı patlattı.

Sarı-kırmızılılar dünyanın mevcut en iyi 5 golcüsünden biri olarak gösterilen Victor Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Osimhen transferi Galatasaray taraftarlarını havaya uçururken ezeli rakibini ise karıştırdı.

Sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan Fenerbahçe taraftarları Osimhen hamlesi sonrası Ali Koç ve Acun Ilıcalı’ya ateş püskürdü.

"YILDIZ TRANSFERLER NEREDE"

Haziran ayında yapılan seçim öncesinde ikilinin verdiği vaatleri hatırlatan taraftarlar “Yıldız transferler nerede?” sorusunu yöneltti.

"TRANSFER YOKSA SEÇİM VAR"

Yönetimden acil olarak dünya yıldızı bir ismin getirilmesini isteyen taraftarlar aksi halde seçime gidilmesi gerektiğini savundu.

Sarı-lacivertliler transfer dönemi boyunca, Youessef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan ve Cenk Tosun gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

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