Ali Koç’a yapılan ahlaksız teklif!

Yılda dört mevsim vardı.

Artık altı oldu!

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış…

Ve transfer…

Yalnız transfer mevsimi yılda iki kez geliyor.

Temmuz-Eylül arası olan yaz transfer dönemi.

Ocak-Şubat arasındaki ara transfer dönemi.

Dünyanın dengesi değişti. Mevsimler etkilendi. İlk ve sonbahar tarih oldu(!)

Bir anlamda yaz ile kış kaldı geriye.

Varsın olsun. Kalan sağlar bizimdir!

Bu transfer mevsimleri bambaşka…

Volkanik sıcaklık gibi…

Paranın el değiştirdiği dönem.

Öyle ki her başkanın, yöneticinin, hocanın çalıştığı menajerler var.

Konuya girmeden son örnek vereyim.

Alex..

Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu, şimdinin teknik direktörü.

Hocalığı, oyunculuğunun tam tersi durumda.

Antalyaspor ile yol ayrımına gidip ülkesine döndü.

Burada sus pus olan Alex, Brezilya’da yere ayak basar basmaz röportaj verdi.

Bülbül gibi şakırdadı.

Öyle ki, Minik Kargam kıskandı.

Kıskanç..

Alex abiye kulak verelim:

“Başkan ve iki yöneticinin çalıştığı ayrı ayrı menacerler vardı. Benim bile haberim olmadan iki oyuncu transfer ettiler. İsmini verdiğim futbolcuyu değil, kendi istediklerini aldılar. Ben ve ekibim beş aydır maaş alamadık.. Çok tuhaf şeyler yaşadım..”

Ah be Alex kardeş ahhh!

Vah Alex abi vahh!..

Samet Aybaba gibisin valla.

Bu açıklamanı görev başında iken yapsaydın, KRAL olurdun.

Ama yapmadın. Aybaba gibi yol ayrımı sonrası eteğindeki taşları döktün..

Şimdi gelelim konumuza…

Bu kadarı da fazla denilecek durum..

Ben bile pes artık dedim.

Menajer dedik ya.

Transfer için her kılığa girerler.

Oscarlık rol keserler.

Ali Koç’a ulaşamadılar, Acun Ilıcalı ile temas kurdular.

Şu talebe bakar mısınız:

“Eren Elmalı için Galatasaray 3.5 milyon Euro önerdi. Trabzonspor rakamı az buldu. 9 istiyor ama 7.5-8’e iş bitecek gibi. Size 7 milyona getirelim. Böylece ezeli rakibinize bir gol taha atmış olursunuz…”

Vay arasını sayın seyirciler vay!

Tamamen duygusal ilişkiler. Bol sıfırlı eurolar.

Gidip gelsin paralar.

Bu arada Koç’un bu teklife ne dediği henüz meçhul.

Zira Minik Kargam kendini öğrenci sanıyor olmalı.

Hâlâ sömestri tatilinde!

Derler ya; iki kişinin bildiği sır değildir.

Futbol dünyasında iki kişinin değil, bir kişinin bildiği sır olmaz.

Mutlaka ikinci kişiyi bulur.

Yetmez…

Mitoz bölünme gibi çoğalır.

Hal böyle olunca sır kalmıyor.

Galatasaray tez zamanda haberdar oluyor.

Yapılanı ‘Ahlaksız teklif’ olarak niteliyor.

Menajerler ile ileri düzeyde sert tartışmalar yaşanıyor.

Geriye dönük görüşmeler bir çırpıda çöpe atılıyor.

Hatırlarsınız bir film adı.

Gişe rekorları kıran: Ahlaksız Teklif.

Boyut değiştirdi…

Artık futbolumuzun parçası haline geldi.

Buz dağının görünen kısmından sadece küçük bir kesit.

Ya işte böyle… En hareketli mevsim içindeyiz.

Yağmur, güneş, kar, fırtına fark etmiyor. Ara transfer mevsimi cehennem gibi yakıyor.

Cepler, kasalar doluyor.

Her türlü entrikalar dönüyor.

Bakalım bu mevsim Eren Elmalı nereye gidecek?

Gitmez ise nasıl kalacak?

Bütün bunların cevabı Koç’da.

Şifreyi Fenerbahçe Başkanı çözecek.