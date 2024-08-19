Ali Koç'a yapılan saldırı için Fenerbahçe'den 5 kritik soru

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'a yapılan saldırı için Fenerbahçe'den 5 kritik soru

Fenerbahçe Kulübü olaylı Göztepe maçı için yeni bir açıklama yayınladı, Ali Koç'a yapılan saldırı için yetkililere 5 soru sordu.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmaya Ali Koç'a yapılan saldırı damga vurdu.

Biletleri olmasına rağmen stada alınmayan Sarı-Lacivertli taraftarlara destek için devre arasında kale arkası tribününe giden Başkan Ali Koç dönüşte saldırıya uğramıştı. Boynunda akredite kartı olan bir şahıs Ali Koç'u arkadan iterek yere düşürmüştü.

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı, yetkililere 5 soru soruldu.

"Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç'a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır" ifadeleriyle başlayan açıklamada şöyle denildi:

"Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz:
1-) Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

2-) İddiaların doğru olması durumunda, böyle bir şahsın Göztepe SK tarafından akredite edilerek maç esnasında saha kenarında olması nasıl izah edilebilir?

3-) Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir?

4-) Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında hiçbir neden işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?

5-) Bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden gelmektedir?

Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve yetkililerce cevaplanmasını bekliyoruz."

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