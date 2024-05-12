Ali Koç'tan Acun Ilıcalı kararı

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Ali Koç'tan Acun Ilıcalı kararı
Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, bir kez daha başkanlık için adaylığını duyururken yönetim listesi de şekilleniyor.

Aday olmayacağını söyleyen ancak sonra fikir değiştiren Koç, "Fenerbahçe için kritik bir dönemeçteyiz ve bu toplantıyı tamamladık," dedi ve bu süreçte yanında olan Sadettin Saran ve diğer ekip üyelerine minnettarlığını ifade etti.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin geçmişteki ve bugünkü zorluklarına işaret ederek, kulübün daha parlak bir geleceğe ulaşması için verdikleri mücadelenin süreceğini vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni dönemdeki yönetim kurulunda nezaket, barışçıllık ve sempatiye önem verdiğini belirtti.

Koç'un amacı, iddialı ve etkili bir yönetim ekibi oluşturmak. Koç'un önceki dönemdeki yönetiminde görev alan ve yeni dönemde de görev verilmesi planlanan beş kişi şunlar: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki.

Yönetimde olacağı konuşulan Acun Ilıcalı'nın ise Ali Koç'un listesinde olmaması dikkat çekti.

Metin Sipahioğlu, Hamdi Akın, Rıfat Perahya, Cenk Öztanik ve Sinan Kosif'in de Ali Koç'un listesinde yer alması bekleniyor.

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