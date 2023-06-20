Ali Koç'tan Arda Güler'e övgü: Çok güzel imzan var

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile başkan Ali Koç, forma lansmanına katıldı. Lansmanda Ali Koç, Arda Güler'in imzasını övdü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç'tan Arda Güler'e övgü: Çok güzel imzan var

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıtan bir lansman düzenledi.

Lansmandan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın genç ismi Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ali Koç'un, A Milli Takım'daki golünden dolayı Arda Güler'i tebrik ettiği belirtildi.

Öte yandan lansmanda ilginç bir an yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç yıldız Arda Güler'in bir taraftarın formasını imzaladığı sırada, "Çok güzel imzan var" diye milli yıldıza övgü yağdırdı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu

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