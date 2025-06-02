Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a hodri meydan!

Düzenleme: Kaynak: Sporx
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a hodri meydan!

Fenerbahçe'de eylül ayında yapılacak olan olağanüstü kongre için eski başkan Aziz Yıldırım aday olmak için imza sayısını şart koşmuştu. Mevcut başkan Ali Koç, bu konu hakkında flaş bir çağrıda bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Şampiyonluğa hasret geçen 11 sezonun ardından Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta görüştüğü Ali Koç'a seçimi eylülden daha önce yapması tavsiyesinde bulundu. İki ismin bu hafta içerisinde bir kez daha görüşeceği kulislerde konuşulurken, Aziz Yıldırım'ın adaylık için Ali Koç'un seçildiği 16.464 oydan 1 fazla imza istemesi yönetim tarafından şok etkisi yarattı. Muhalefette ise heyecan dalgası yaratıp imza kampanyasının yeniden canlanmasına yol açtı.

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ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM'I SANDIĞA ÇAĞIRACAK!

Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a "İmzayı beklemeden aday ol, sandıkta yeniden yarışalım" mesajı göndereceği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası artan imza sayısında 12 bin barajı aşıldı.

İmzaları toplayan derneklerin bu hafta içerisinde bu imzaları Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile paylaşacağı öğrenildi. Mosturoğlu'nun gerekli incelemeler sonrası imza sayısını açıklayacağı belirtildi.

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