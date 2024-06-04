Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yeni teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yeni teklif

Fenerbahçe'de mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, bir diğer Fenerbahçe Başkan Adayı olan Aziz Yıldırım'ı bir kez daha canlı yayına davet etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkanlık seçimindeki rakibi Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etti.

'Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV kanalında görüşmeye davet ediyorum' diyen Ali Koç'un çağrısı şu şekilde:

"Sayın Aziz Yıldırım'ı şahsıma yönelttiği iddialarına ilişkin istediği bir TV kanalında yüz yüze konuşmaya muhtelif defalar davet etmiş ve bu adımı Fenerbahçe Demokrasisi ve kongre üyelerimizin sağlıklı karar verebilmesi adına çok kıymetli bulduğumu ifade etmiştim.

Ne yazık ki bu çağrım Sayın Aziz Yıldırım tarafından bugüne kadar olumlu karşılık bulmamıştır. Çağrımı gerçekleştirdiğim günden bu yana, seçim sürecine ilişkin açıklama ve akla hayale sığmayacak, hayal ürünü bile denemeyecek şekildeki garip iddialar camiamızı daha da fazla rahatsız edecek seviyelere ulaşmıştır.

Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum.
Bir taraftan birlik ve beraberlik çağrıları yaparken, diğer yandan da camiamızı derinden ayrıştıracak söylemlerde bulunan Sayın Aziz Yıldırım'ın, mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum."

İlgili Haberler
Simge Aköz'ün geleceği belli oldu
Simge Aköz'ün geleceği belli oldu
Okan Buruk ve Icardi'nin nasıl bittiğini açıkladı
'Yıldız Anne'ler etkinlikte bir araya geldi
'Yıldız Anne'ler etkinlikte bir araya geldi
Son Haberler
Türkiye dev organizasyonu kaptı Spor
Türkiye dev organizasyonu kaptı
Son dakika... Çocukları yıllarca istismar eden sucuya 293 yıl hapis cezası Gündem
Son dakika... Çocukları yıllarca istismar eden sucuya 293 yıl hapis cezası
Eczacıbaşı efsaneye imza attırdı Spor
Eczacıbaşı efsaneye imza attırdı
İş görüşmesinde 8 bin lira teklif edilen genç öğretmen isyan etti. 'Çocuğumun okumasına izin vermeyeceğim' Gündem
İş görüşmesinde 8 bin lira teklif edilen genç öğretmen isyan etti. 'Çocuğumun okumasına izin vermeyeceğim'
İsrail Savaş Kabinesi Lübnan sınırındaki gerilimi görüşecek Gündem
İsrail Savaş Kabinesi Lübnan sınırındaki gerilimi görüşecek
Fenerbahçe'den Jasikevicius kararı Spor
Fenerbahçe'den Jasikevicius kararı
Acun Ilıcalı garanti verdi Spor
Acun Ilıcalı garanti verdi