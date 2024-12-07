Ali Koç’tan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası şampiyonluk mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç taraftara mesaj gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Nefes kesen derbide Beşiktaş, 73. dakikada Chamberlain'in attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından stat çıkışında kısa bir açıklama yaptı.

Derbinin ardından basın mensuplarının sorularına cevap veren Ali Koç'a, "Taraftara bir mesajınız var mı?" diye soruldu.

Ali Koç, "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu" diyerek aracına bindi ve stattan ayrıldı.

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