Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklamalar! "Küçük dilimizi yuttuk"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Koç, Türk futbolunda hakem atamalarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

“MAÇ SONUCUNA GÖRE TFF’YE GELEN BİR KULÜP DEĞİLİZ”

Ali Koç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Maç sonucuna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan ve bağıran bir kulüp değiliz. Dünkü maçtan sonra geldik çünkü bize karşı operasyon yapıldı.

Bütün hakem atamaları manuel yapılıyor. Geçmişte Fenerbahçe camiasına sıkıntıları olan bir saha hakemini ve bununla beraber bir süre önce soyadını değiştirmiş olan bir VAR hakeminin bizim maçımıza yollanması seçim öncesi bize yapılan bir operasyondur."

“YABANCI HAKEMLERİN YAZDIKLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUK”

"Bir konuda üzüldüğümüzü belirtmek isterim. Bazı yabancı hakemlerin yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk. Kol doğal pozisyonda yazıyor, Oostarwalde'nin kendini attığı yazıyordu.

TFF, Türk futbolunu yönetmekte iflas etmişti denmemesi son derece önemlidir. Mevcut başkanın başarısı, Türk futbolunun başarısıdır demektir. Halihazırda yapmaya çalıştıklarından niyetini görüyorum ama niyet önemli değil kendisine de söyledim. Yola çıktıklarınızın güvenilir olması gerekmektedir. Neden güvenli olmadıklarını da kendisine anlattım."

“YAŞAR KEMAL UĞURLU’YU NOT EDİN”

"MHK Başkanımız hayatı boyunca 6 Süper Lig maçı yönetmiş. Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik kariyeri soru işareti. Casino'ya gittiğini deşifre edince kendisinden savunma istendi. Ancak savunma yapmadan istifa etti ve VAR Direktör Yardımcılığına getirildi. Kendisi dil bilmemektedir. FIFA Online dil sınavlarını yardım alarak geçmiştir. Koşu sınavlarını geçememiştir. İki kere koşu testini geçemediği için kategori düşmeden VAR hakemi olmak istemiştir. Yüz milyonlarca Euro'luk yatırım yapılan bir müessesnin hakeminden bahsediyoruz. Yaşar Kemal Uğurlu'yu not edin.

Evrakta sahtecilikten tutun, istenen hakemlerin kayrılması bazı hakemlere mobing yapılması, müessenin bir gerçeği haline gelmiştir. Bu niyette bir TFF Başkanı'nın bu niyette bir MHK tarafından sıkıntıya uğraması çok yazık olur."

“SINAV SORULARI MANİPÜLE EDİLİYOR”

"Geçen dönem iki kişi Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım MHK'den ayrıldı. Hakemlik müessesesinde bu insanların çok büyük ağırlığı vardır. Bu arkadaşımız TFF etkinliklerine sponsor olan, her etkinliğinde teşekkür alan, hakem atamalarında rol alan, MHK'nin basında algı yaratabilmesi için basında bazılarıyla ilişkilerinin bulunması, hakemleri yönlendirmesi, manipüle etmesini anlattık.

Maç atamanın dijital olmadığı, tamamen manuel olduğunu başkanımıza ilettik. Bu kandırmacının son bulması lazım. Salı günü verilen atanması için verilen isimlerin sık sık değiştirildiğini aktardık.

Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz' tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor. TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere whatsApp mesajı atıyor ve 'Şu sorulara çalışın' diyor. Bu basına yansıdı ama unutuldu. Bu sorgulanıyor ama sonuç ne, bilmiyoruz. Bu soruların nasıl geldiği biliniyor ama şimdi isim zikretmeyeceğim! Bu da yükselmesi istenen hakemler için yapılıyor. Ayrıca sınavlar üzerinde oynanıyor, düşük notlar arttırılıyor."

“4 BÜYÜKLERİN MAÇLARINA ATANAN HAKEMLERİ İNCELEYİN”

"4 büyük kulübün atanan hakemlere ve VAR hakemlerinin tecrübelerine bakın. Hangi maçlara tecrübeli, hangi maçlara tecrübesiz hakemlerin atandığına dikkat edin.

Eğitimlerde yurt dışından görüntüler kullanılıyor. Halil Umut Meler'in maçından görüntüler eğitim sonuna konuluyor."

"BİR YAPI YIKILMAYA ÇALIŞILIRKEN BİR YAPI KURULMAK ÜZERE"

"Bakın bir belediye başkanının edepsiz açıklamasından dolayı iki camia birbirine düştü. O açıklama olması belki Trabzonspor Başkanı ve biz farklı açıklamalar yapacaktık. Ancak iki camia kanlı bıçaklı hale getirildi.

Toplumsal huzursuzluk korkarım derinleşerek devam edecektir! 5. haftada bunlar yaşanıyorsa...

MHK'de bir değişikliğe gidilmeli! TFF Başkanı'na da söyledim 'Sizin kuyunuz da kazılıyor olabilir' dedim. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken bir yapı kurulmak üzere...Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya el atılmalı. Yoksa fatura yine TFF Başkanı'na kesilecek."

"LAKABI TAKTİK SUBAY"

"MHK Başkanı'nın hakemler arasında lakabı 'Taktik Subay' olarak geçiyor. Çünkü TFF Başkanı'nı çok kolay ikna ediyor. Bu bizim için namus davasıdır ve sonuna kadar gideceğiz."

"UEFA'YA HAKEM YOLLAMAYALIM"

Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız! Başkan olalım veya olmayalım... Bunun hesabını vereceksiniz.

Hakemlerin binlerce dava açtığını Fenerbahçe ortaya çıkardı ve TFF önlem aldı. Davalarını geri çektiler ve artık TFF üzerinden yürüyecek.

Kötü performansı ve sonrasında dava açarak ekmek parası haline çevirmek nerede görülmüş arkadaşlar?

Mevcut MHK Başkanı ile sorunlar çözülmez!.TFF Başkanı'na söyledim, UEFA'ya hakem yollamayalım! Önce kendi bahçemizi düzeltip, öyle gönderelim. Gidişat hem bizlerin, hem de TFF'nin başını yakacak.

"HER MAÇA YABANCI VAR OLMALI"

"Yabancı VAR konusu bu sezon ciddi ciddi düşünülmeli! Ancak her maça üst düzey her maça gelecek yeterince hakem Avrupa'da yok.Bunu yaşayarak gördük. Olacaksa herkese yabancı VAR olmalı. Her maç için de bu çok zor oluyor."