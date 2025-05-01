Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolcuları kızdıracak karar!

Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maçı için flaş bir karar aldı. Yönetim, bu mücadele için prim vermeyecek. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında galibiyet primleri açıklamıştı.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN EKSTRA YOK!

HT Spor'un haberine göre; Yönetim, bu kez kritik derbiye özel herhangi bir prim belirlemedi. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları nedeniyle ekstra teşvik planlanmadığı kaydedildi.



Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular galibiyet için tamamen sportif motivasyona odaklanmış durumda.