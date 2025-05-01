Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolcuları kızdıracak karar!

Düzenleme: Kaynak: HT Spor
Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolcuları kızdıracak karar!

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu hafta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde yönetim, bu dev maç öncesi futbolcuların moralini bozacak bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maçı için flaş bir karar aldı. Yönetim, bu mücadele için prim vermeyecek. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında galibiyet primleri açıklamıştı.

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FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN EKSTRA YOK!

HT Spor'un haberine göre; Yönetim, bu kez kritik derbiye özel herhangi bir prim belirlemedi. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları nedeniyle ekstra teşvik planlanmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular galibiyet için tamamen sportif motivasyona odaklanmış durumda.

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