Ali Koç'tan flaş 5 yıldızlı forma açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübünün Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, yeni sezonda da tıpkı geçen yıl olduğu gibi yıldızsız forma ile sahaya çıkacaklarını söyledi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

-TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz.

-Bu sene şu ana kadar iyi bir transfer planlaması yaptık. 2-3 tane daha nokta atışımız var, onları da inşallah önümüzdeki haftalarda halledeceğiz.

-Bir transfer yaptık, bana mesaj yağıyor. 'Ayağınıza taş değmesin' diye. Mesajlarında yukarı çıkıyorum aynı kişi 'Allah belanızı versin' yazmış. Bu durum camiamızın damarlarına işlemiş. Başkanlığım bittikten sonra daha net açıklayacağım. Bindiğimiz dalı kesiyoruz.

-Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle.

-1959 öncesi şampiyonluklar bizim için nettir. Biz hakkımızın peşindeyiz. Efsanelerimizin sahada akıttığı terlerin peşindeyiz. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için önemli bir konu bu. Fenerbahçe-Galatasaray kavgası değil. Arşivler tarafsız bir şekilde, oldu bittiye gelmeden incelensin.

-Tüm güçleri, lobi ve uzantılarıyla bu konunun karşısında duruyorlar. Olağanüstü yalanlarla lobi yapmaya başladılar. Geçmişte başvurumuz reddedilmiş. Külliyen yalan. Kamuoyu ve TFF'yi etkilemeye çalışıyorlar. O kulübün başkanı, bu kadar bilgisiz olamaz. Mümkün değil. Birileri yanlış bilgilendiriyor herhalde.

-Aziz Yıldırım, yine kendine has üslubu ve yalan ve tehditlerle kritik zamanda ortaya çıktı. Camia gücüne, bu sezon her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Öyle bir kültürde yaşıyoruz ki, bu yalanlara ve tehditlere cevap vermediğinizde üstünüze yapışıyor. Sayın Yıldırım, etrafındaki yancıları ile hayal dünyasında yaşıyor. Bütün aklı selim Fenerbahçeliler, sizin gerçek derdinizin Fenerbahçe'nin iyiliği olmadığını biliyor.

-Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız.