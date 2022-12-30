Ali Koç: Bu hakem hatası değil memleket meselesi

Sivasspor - Galatasaray müsabakasında hakem Erkan Özdamar'ın VAR'dan iptal ettiği gol ile birlikte kamuoyunda yoğun tartışma ortamı hakim oldu.

Fenerbahçe, gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI"

Uzun süre sonra hiç istemediğimiz bir konuyla ilgili sizlerle beraberiz. Dikkat edenler olmuştur, son zamanlarda 3 defa, biri 5 Kasım, biri 24 Kasım, biri de 28 Kasım'da olmak üzere MHK ile ilgili hoşumuza gitmeyen kokular aldığımızı ifade etmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçından sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil.

TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim.

"EN KÖTÜ HAKEM ATANDI"

Kötü oynadık ama kötü oynadık diye hataları görmezden gelemeyiz. Bu nedenli kritik bir maçta, atanabilecek en kötü yan hakem atandı.

Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar.

Trabzonspor-Fenerbahçe gibi zorluk derecesi yüksek bir maça yardımcı hakem olarak Serkan Çimen'in atanması Halil Umut Meler'e de haksızlık.

Bu bir ekip işi olduğu için, zorluk derecesi bu kadar yüksek olan bir maça Halil Umut Meler ve uzun süredir birlikte maç yönetmediği yardımcı hakemini atamak garip. Biz bu iki ismin en son ne zaman beraber maç yönettiğini bulamadık.

"BUNU ANLAYAMIYORUZ"

Yapay zeka ile birlikte eskiden alışık olduğumuz hakem üçlüleri bozulmaya başladı. Hakemlik bir ekip işi. Geçen seneki Beşiktaş-Adana Demirspor maçında yaşanan gerginlikten sonra, iki ekibin bir sonraki karşılaşmasına yine aynı hakem trio'sunun nasıl atandığını biz anlamıyoruz.

"ATAMALARLA İLGİLİ MADDE VAR"

Federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar, nasıl hakem ataması yapıldığını gösterdiler. Hakem-takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirilmek istemiyorsa, o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var.

MHK, federasyonu yapay zeka altında uyutuyor.

Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarına 'atanmak istemiyorum' bilgisi verdi. Bu bize biraz garip geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun öyle bir talebi yok. Bunu araştırdık, bu sisteme girilen bilgileri kendisi girmiyor, başkaları giriyor.

"HATA YAPAN HAKEM FIFA'YA ALINIYOR!"

Yakın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor.

"HAKEMLİK TESTİNİ GEÇEMEYEN BİRİ NASIL HAKEM OLUYOR?"

Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki bu herkeste olabilir... Bu kişi nasıl hakemlik yapabiliyor? Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA HATA YAPAN HAKEM 3 MAÇ GÖREV ALIYOR"

Beşiktaş'ın maçında hakem N'Koudou'yu atamıyor. Bütün otoriteler harekete kırmızı kart yorumu getiriyor. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında hata yapıyor, haftalarca maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, sadece 3 maç görev alabiliyor.

"HAKEMLİĞİ BİTİRİLECEK"

Hakemlerde Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var. Bilinçaltı kirletilme etkisi. Ali Palabıyık, G.Saray maçında hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, bu sene 3 maç alabiliyor. Bu arkadaşın devrede Süper Lig hakemliği bitirilecek.

"RADİKAL KARARLAR ALINMAZSA SORGULARIZ"

Sen yapay zekaya şu hakem şu maça atanmayacak diye koyuyorsan ve hakemin bundan haberi yoksa, yapay zeka nasıl düzgün çalışabilir? 25-30 yıllık kronikleşmiş hakem olaylarını bir federasyon çok kısa sürede bitiremez. Mehmet Büyükekşi'ye de söylüyorum. Niyetinizden şüphemiz yok, destekçiniziz. Ancak bu gidişata ağır ve radikal kararlar almazsanız, siz de bu tiyatronun bir parçasısınızdır ve biz bunu sorgulamaya başlarız.

''BU HAKEM HATASI DEĞİL MEMLEKET MESELESİ''

Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse nedenini bilmiyor. Sivasspor-Galatasaray maçındaki olayı, Türk futbolunun geleceği için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Daha 15. haftadayız, bunu düzeltecek vaktimiz var. Olaylardan ders alıp doğru adımları atarsak, bu düzelebilir.

Erden Timur, 'Kıyamet koparılıyor' dedi. Evet koparılıyor. Size ne oluyor diyemezsiniz çünkü biz de yarıştayız. Tüm takımlar yarışın içinde. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık, kasım ayında 3 defa konuşmamıza rağmen bu olay yaşandığı için buradayız.

Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi.

"İDDİA VAR! EĞER ÖYLEYSE MAÇ İPTAL EDİLİR"

Çizgi yanlış çizildi, yanlış çizildiği fark edilince geri dönüş olmadı iddiası var. Böyle bir şey varsa maç iptal edilir. Kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum.

Hakem hataları olacaktır, ancak böylesi başka seviyede bir hata. Ne ceza verilecek, ne önlem alınacak ve ne kararlar verilecek bekliyoruz.

"G.SARAY MAĞDUR OLUYORDU"

Biz bir iddiada bulunursak arkasında bulunuruz. Dolayısıyla biz tespitte bulunuyoruz, bu tespite yanlış diyen varsa da soru-cevap kısmında sonuna kadar beni zorlayın. Bizde çanak soru olmaz. Biraz önceki toplantıda neredeyse Galatasaray mağdur oluyordu.

"İNŞALLAH DERBİYİ ETKİLEMEZ"

VAR çıktığından beri, ofsayttan iptal edilen veya ofsayt şüphesine rağmen verilen gollerin 1 tanesinde ofsayt çizgisinin çizilmediği oldu mu? Sivasspor-Galatasaray maçında çizemediler çizgiyi. Her derbi öncesi soru işareti ve kuşkular var. Bu sefer oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye etkisi olmaz. Ozan Tufan'ın Galatasaray'a attığı bir gol de kaç dakika incelendi? %100 gol verilmedi. Biz sakata uğramak istemiyoruz. Kimse uğrasın istemiyoruz. Bu seferki, oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye hiçbir etki yapmaz.

"AĞLAMAYANA MAMA YOK"

Erden Timur'un aldığı cezayla alakalı benim ahkam kesmemin bir anlamı yok. Sokak tabiriyle 'Ağlamayana mama yok' diyebiliriz. İlk dönemlerde acemiydik ancak son dönemlerde yoğurt yiyişimiz değişti.