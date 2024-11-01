Ali Koç’tan flaş mesaj: Fenerbahçe’ye içeriden saldırıyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç’tan flaş mesaj: Fenerbahçe’ye içeriden saldırıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş mesaj geldi. Koç, “Fenerbahçe bugüne kadar hiç içeriden hedef alınmadı” diyerek kendi içlerinden saldırıya uğradıklarını vurguladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı Cumhuriyet Balosu’nda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe’nin dışardan gelen saldırılara karşı yara alsa da dimdik ayakta kaldığının altını çizen Koç, "Çok denendi ama başaramadılar." dedi.

Fenerbahçe'nin içeriden hedef alındığını söyleyen Ali Koç, "Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerlidir” şeklinde konuştu.

Sarı lacivertliler, Pazar günü deplasmanda Trabzonspor’a karşı mücadele edecek.

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