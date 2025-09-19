Ali Koç'tan Mourinho'ya yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimi öncesinde Now TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

HACIOSMANOĞLU İLE NE KONUŞTULAR?

Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Koç, "Federasyon başkanına şunu anlatmaya çalıştım: Bizi birbirimize karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Benim söylediğim konularda defansif olmayın, madalyonun bu yüzünü anlamaya çalışın. Yarın bir gün bu insanlar size pahalıya mal olacak. Bunu anlatmaya gittim. Hakem sistemindeki usulsüzlükleri, yanlışları, liyakatsizlikleri anlatmaya gittim" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor maçı sonrası yaşananlar...



Alanyaspor maçı sonrası yaşananlar...

SARAN'A GÖNDERME: BU YETERLİ DEĞİL

"En büyük borcumuz, şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz" diyen Ali Koç, başkan adayı Sadettin Saran'ın şampiyonluk vaadine yanıt verdi.

Ali Koç, "Şampiyon olacağız, olamazsak bırakacağız demek, Fenerbahçelilere anlatılabilecek yeterli seçim vaadi değil. Kurduğumuz bu kadroyla herkes şampiyon olabilir. Biz şampiyon olacağız. Muktedir, kudretli, ilişki ağı güçlü insanlara ihtiyaç bir böyle bir liste oluşturduk" diye konuştu.

"BİR TAKIM YABANCI VAR İSTEMİYOR"

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmasına gönderme yapan Koç, "Burada esip gürleyen takımlar Avrupa'da sıkıntı yaşıyor. Onun için belli bir kulüp burada yabancı hakem istemiyor. Biz sonuna kadar yabancı hakeme ve yabancı VAR'a açığız" dedi.

"MOURİNHO BU AÇIKLAMALARLA KENDİNİ KÜÇÜLTÜYOR"

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayırılmasına değine Koç, "Mourinho'nun ayrılığı benim açımdan zor bir karardı. Ailemden biri gibiydi. Dediği gibi çok çalıştı ama aşı tutmadı. Kendisi buraya gelmenin 'Hata' olduğunu söyledi. Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

İstikrar için 2 yıllık sözleşme yaptıklarını dile getiren Koç, "İlk sene bitti, sezon değerlendirmesi yaptık. Bu şekilde şampiyon olamayacağımızı, oyun şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Baktık ilk 5 maçta aynı futbolu oynuyoruz, bu ayrılığı yaptık. 99 puanlı sezonun bütün iyi oyuncuları geriye gitti. Bunu kendisine de söyledim. Bir oyuncu bir hafta iyi oynuyor, bir sonraki hafta 18'e giremiyor" dedi.

Mourinho ile yollar neden ayrıldı?



"Sezona Mourinho ile başlamak hata değildi"



Mourinho ile yollar neden ayrıldı?

"Sezona Mourinho ile başlamak hata değildi"

"Allah yolunu açık etsin" diyen Ali Koç, "Kendi seviyemde bir takıma geldim diyor. Biliyorsunuz basın toplantılarında hep iğneleyici mesajlar veriyor. Ben onu hep güzel hatırlayacağım" şeklinde konuştu.

Mourinho'nun Kerem Aktürkoğlu transferinin geç yapıldığı eleştirisine yanıt veren Koç, "Bu seviyedeki bir hoca böyle açıklama yaparken kendini küçültüyor. Elenmeyi tamamen bir futbolcuya bağlıyor. Adamlar, Şampiyonlar Ligi elemesi bitmeden vermiyor futbolcuyu ya. Kaderin cilvesi turu da Kerem'in golü belirledi" dedi.

"YERLİ OLSAYDI, İSMAİL KARTAL'LA İLERLEYECEKTİK"

Domeneco Tedesco'nun göreve getirilmesi hakkında da konuşan Ali Koç şunları söyledi:

"Belli başlı hocalarla görüştük. Önce yerli mi yabancı mı olsun tartışmaları oldu. Yarı yarıyaydık neredeyse. Yerli ilerleseydik tartışmasız İsmail Kartal'a ilerleyecek. Tedesco'yu niye seçtik? Alman ekolü isteniyordu. Gittiği takımlarda ilk sene büyük fark yaratıyor. 6 lisan biliyor. Direkt iletişim kurabilmesini çok önemsedik."

Fenerbahçe Tedesco'ya emanet...



Fenerbahçe Tedesco'ya emanet...

"EN ÇOK KORKTUĞUM MAÇLAR RAKİBİN 10 KİŞİ KALDIKLARIYDI"

"Her şeyden önemlisi esnek bir oyun anlayışı var, bir şeyde ısrar etmiyor. Biz geçen sene kaç maç oynadık, rakibimiz 10 kişi kaldı. Biz çıldırıyoruz, niye formasyon değişikliğine gitmiyor diye. Benim en çok korktuğum maçlar rakibin 10 kişi kaldığımız maçlardı.

Türk ile çalışmayı kabul etti. Gökhan Gönül geldi, bir kişi daha gelecek görevde kalırsak. Mourinho'ya dedim senin yanına bir Türk koyalım kabul etmedi. Bu kişi bir teknik direktördü, ismini vermeye gerek yok."