Ali Koç'tan hakem Ali Şansalan'a ilginç sözler

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında görev yapacak olan Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası üç buçuk yıl sonra ilk kez bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

"İNŞALLAH DERS ALMIŞTIR"

Ekol TV ekranlarına açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Ali Şansalan ile ilgili düşüncelerimizi 3 sene önce söylemiştik. İnşallah o günden bu yana ders almıştır, hakemliğini biraz ilerletmiştir.." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Ali Şansalan yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti. Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken, Fenerbahçe Kulübü Ali Koç karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.