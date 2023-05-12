Ali Koç'tan hakem isyanı: Biz bunları belgesel gibi açıklayacağız

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

-Şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Başta hocamız Zoran Terzic ve kaptanımız Eda Erdem olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe'nin kızlarının Atatürk'ün kızlarının bu kupayı alması çok önemliydi. Fenerbahçe gerçekten bir Spor Kulübü. Her alanda zirveye oynuyoruz. Bazen sevinci, bazen üzüntüsü oluyor. Takımımızı kutluyorum.

-Bir futbolda da başarı gelse bütün bunların kıymeti daha da artacak. Fenerbahçe gerçekten bir Spor Kulübü. Her alanda zirveye oynuyoruz.

-Futbolda da elimizden geleni yapıyoruz. Bir bakın. Ne puanlarımız hakemler tarafından gitti. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız. Hep kritik hatalar bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan hep bize oluyor.