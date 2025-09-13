Ali Koç'tan iddialı açıklamalar: "Şampiyonluğun en güçlü adayıyız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de sarı lacivertli kulübün eski divan başkanı Uğur Dündar'ın konuğu oldu.

"FUTBOLDA BAŞARI GELMEYİNCE DİĞER BAŞARILAR UNUTULUYOR"

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ali Koç şunları söyledi:

"Finansal açıdan baktığımızda önemli bir başarımız var. Amatör branşlarda başarılarımız ortada. Fenerbahçe şu anda Avrupa'da hem kadınlarda hem de erkeklerde EuroLeague'i kazanan tek kulüp... Bunu iki kere yaptı. Amatör sporlarda birçok madalya kazandık. Son üç Olimpiyat Oyunları'nda da kafilenin yüzde 25'i Fenerbahçe sporcusu oldu. Geçmişte olduğu gibi bizim dönemimizde de şampiyonluklarımız çalındı. Kulübümüzün yedi yıllık döneminde birçok başarımız var. Ancak futbolda başarı gelmeyince diğer başarılar unutuluyor.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ"

Bu sezon birlik olabilirsek şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu düşünüyorum. Biz seçim için çalışmıyoruz. Biz Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. İstesek sponsorluk gelirlerimizi kırdırabilir ve harcayabilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Bu Fenerbahçe'nin yararına bir şey değil. Sadece pandemi döneminde bazı loca sahiplerinden localarını iki yıllık almalarını istedik. Onun dışında çok sorumlu davrandık.

HAMDİ ULUKAYA'NIN 'TÜRKİYELİ' SÖZÜ

"Öyle bir dönemden geçiyoruz ki biz hapşırsak yerden yere vuruluyoruz. Bazı insanlar var başka lisanda konuşup Türkçe'ye çevrildiğinde dil sürçmesi olabiliyor. Hamdi Ulukaya'nın da yaşadığı budur. Bundan kötü bir şey çıkarmak yanlış olur. Hamdi Bey, cebinde para olmadan ABD'ye gidiyor ve orada dünyanın en büyük yoğurt fabrikalarından birinin sahibi oluyor. Çok önemli bir iş yapıyor. Çocukluğundan bu yana tuttuğu Fenerbahçe'ye katkı yapmak istemiş ve tesadüfen benimle tanışmış. Bana ilk gösterdiği şey çocuklarının evde Fenerbahçe formasıyla oynadığı videolar oldu. Sonunda da böyle güzel bir anlaşmaya imza attık.Bizim her türlü nazımımızı çekti. Kendisine teşekkür ediyorum. "

"BENİ YIKMAK KOLAY DEĞİLMİŞ"

"Biz Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını sosyal medyaya yatırım yapanlara, hakaretlerle, iftiralarla beni yıldırmaya çalışanlara bırakırsak o kapıyı bir daha kapatamayız. Ben hırsızlık mı yaptım? Yüz kızartıcı bir suç mu işledim? Hayır. Sadece futbolda şampiyon olamadık. Ben de bu kadar dirençli olduğumu bilmiyordum. Ancak gördüm ki beni yıkmak kolay değilmiş."