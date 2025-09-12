Ali Koç en büyük hatasını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaklaşan seçim ve teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Koç "Onlar direkt bizi vuran açıklamalar yapıp, özelde 'size demedik' denen açıklamalar yapıyorlar. Bahis konusuna değinelim. Ben bilfiil Spor Bakanlığı'yla görüştüm, 'Fenerbahçe seçimlerini etkiliyor bu iş, ne olur devir iznini seçimlerden önce verin ki soru işareti kalmasın' dedim. Sadettin Bey'le istişare ederek yaptık. Bana teşekkür yazısı var. Dün yine aradım bakanlığı. Orada sağ olun, açıklayacağız diyorlar ama açıklamıyorlar. 'Bakanlığı arıyorlar, bilmem falan' diyor. Sanki onun adaylığına müdahale ediyoruz. Bir taraftan teşekkür ediyorlar.

"Neden Tedesco? Bir sürü kriter koyduk."

- 6 lisan konuşabiliyor. Çok sayıda yabancı oyuncumuz var."

- Esnek oyun anlayışı var.

- Taktiksel konularda alternatifleri var.

- İlk senesinde fark yaratacak hocalara baktık.

- Tedesco da ilk senesinde çok etki yapan bir isim.

- Modern futbolu yansıtan profillerden birisi.

Ciddi tecrübe kazandık. 7 yıllık emeğin, tecrübenin karşılığını mı alacağız, yeni belirsiz bir maceraya mı gireceğiz? Bu kongre üyelerinin vereceği bir karar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benim yediğim linci hiç kimse yememiştir. Ben, Fenerbahçe camiası için direniyorum. Bazı sosyal medya trollerinin üstüne gittik, bunlar Fenerbahçeli bile çıkmadı.

ChatGPT bugün dünyanın en başarılı spor kulübü olarak Fenerbahçe'yi gösteriyor.

Yerli yabancı yok. İyi hoca kötü hoca var. İsmail Hoca 3 ayrı döneminde yüksek bir hocamız. Kırıldığını da görüyor hissediyorum bu süreçte. 99 puan 99 gol çok muhteşem bir sezondu. Yöneticilerimizden İsmail Hoca isteyenler vardı, 'Türk olursa İsmail Hoca'dan başkası olmaz' dedim. İsmail Hoca da inanılmaz bir işkolik.

En büyük hatam; 2018'de aday olmaktı. Kulüp, 2 sene daha devam edebilecek durumda değildi ve kral çıplak olacaktı. Keşke daha geç olsaydı, o zaman yaptığımız işlerin kıymeti daha net anlaşılırdı.

8 numara transferinde pazarlıkları istediğimiz noktaya getiremediğimiz için transfer olmayacak gibi gözüküyor. Devre arası kesin olarak bir 8 numara alacağız."