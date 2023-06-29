Ali Koç'tan İsmail Kartal'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Sarı Lacivertli takımda teknik direktörlük görevine getirilen ve Samandıra Can Bartu Tesislerinde mesaisine başlayan İsmail Kartal’ı ziyaret etti.

Başkan Ali Koç'un yanı sıra Genel Sekreter Burak Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci’nin de katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü" ifadeleri yer aldı.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın resmi imza töreninin önümüzdeki hafta gerçekleştirilececeği açıklandı.