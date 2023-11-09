Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır

Kulüpler Birliği, Maslak'taki ofiste bugün bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenledi.

Koç'un açıklamaları şu şekilde;

-Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde ebilet ihalesinin yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk. Yüzde 7 bilet gelirlerinden Bakanlığımızın kesintisi vardı. Bununla ilgili çalışma vardı. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern, Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı. Güncellenmesi gerekiyordu. Yurtdışı liglerdeki 3-4 model üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonun yayın gelirlerinin nasıl dağıtılacağını mart nisan gibi belirleyeceğiz. Daha farklı bir gelir dağılım sistemi olacak. Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok. Bazı başvurular vardı. Onlara da baktık.

-Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 1 senede iyi mücadele edince nereden nereye gelindiğini gördük geçen sene. Galatasaray, müthiş mücadele etti. Bu gece 2 maç var. İnşallah puanlar toplayabiliriz. Türkiye'ye yakışan şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi, ikincinin Şampiyonlar Ligi elemesi oynaması. Bize yakışan budur.

-TFF açıklama yapmış. Detaylı bakamadım. Toplantımız yoğundu. Bir şey varsa da çoğunluk benim açıklamalarımla ilgili. Gerekli görürsem yarın açıklama yaparım. Bana gelen mesajlarda, halının altına süpürüldüğü söyleniyor. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum.

-Toplantıya katılan tüm kulüpler yoğun bir irade gösterdi. Bu vasıfsızlığın, şikenin, bahisin bu sorunlarun dibine inilmesiyle ilgili bir irade gösterildi. Hakemler, yapay zeka... Bahis ve şike büyük bir sorundur. Sayın Murat Sancak 2 senedir Kulüpler Birliği Vakfı'nda. Kendisine yapılan ithamlardan oldukça rahatsız. Türk futboluna bahisin ve şikenin büyük bir sorun olduğunu dile getiren biri. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki doğruları ispat etmeniz gerekiyor. Bahis varsa şike varsa hakem de vardır. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biraz araştırmaya başladık, bazı başkanlarımızın ciddi rahatsızlıkları olduğu gündeme getirildi. Burada en çok beni mutlu eden, umut vaat eden ortak hareket etme kararının olması. MHK'ler değişiyor, Federasyonlar değişiyor, değişmeyen tek şey hakemler. Bizim irade koyup da başaramayacağımız hiçbir şey olmamalı. Özellikle 4 büyük kulüp aynı noktada olmalı. Bize düşen iradeyi göstereceğimizi ifade ettik. Emniyet güçlerimize, yargıdaki mensuplarımıza, bakanlarıma Allah güç kuvvet versin ki bu sorunlar çözülsün.

-Yapay zekanın işleyişinde sıkıntılar var. Atamalarda sıkıntılar daha da arttı. Çünkü, yapay zeka manipüle ediliyor. Yapay zekada 40-50 madde var. Bunlardan bir tanesi, bir hakemin şu takımı bu takımı yönetmek istemiyorum deme hakkı var. Bunu da sisteme girebiliyor. Bir tane hakem için data girmişler, 'İki takımın maçını yönetmek istemiyorum' demiş. Soruşturduk ama o hakem, o datayı istememiş. Biri girmiş bunu. Sistem manipüle edilmiş. Yapay zekaya en sıcak kişilerden biriyim, tüm Kulüpler Birliği'nde bu sistemle ilgili tereddüt var. TFF de tereddüt var ki yeni bir sistem geleceği söyleniyor.