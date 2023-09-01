Ali Koç'tan kura açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan kura açıklaması

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H grubuna düştü. Kanarya'nın rakipleri ise Ludogorets, S. Trnava ve Nordsjaelland oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, grup ile ilgili konuştu.

Fanatik'e açıklama yapan Ali Koç, "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın bize göre kurası biraz daha zor gözüküyor. Umarım tüm takımlarımız gruplarından çıkar." dedi.

Koç son olarak "Bu sezon ülke puanı için çok önemli. 8 ya da daha üstü bir sırada sezonu tamamlarsak harika olur." ifadelerini kullandı.

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