ALi Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye mektup. Fenerbahçe'den TFF'ye çifte standart isyanı

Beşiktaş ardından Fenerbahçe de hakemlere isyan bayrağını açtı.

Henüz ikinci hafta oynanmışken Sarı Lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) mektup göndererek açıklama talebinde bulunuldu.

"TOLERANS GÖSTERİLEBİLİRDİ"

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imzalı mektuba Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitmeni Hugh Dallas'ın Süper Lig'de görev yapan hakem, VAR ve AVAR hakemleriyle geçen günlerde yaptığı video konferansın içeriği neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Dallas, bu toplantıda Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında hakemi alkışladığı için ikinci sarı kartla ihraç edilen Maxim'in pozisyonuyla ilgili “Tolerans gösterilebilirdi” dedi.

"OYUNCUYU İDARE ETMELİYDİN"

Ali Koç mektubunda, Dallas'ın sezon öncesinde hakemlere “Size yapılan hareketlere sıfır tolerans gösterin” uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Abdulkadir Bitigen'e kuralı doğru uygulamasına rağmen “Oyuncuyu idare etmeliydin” denmesinin, hakemleri yönlendirme olduğu mektupta dile getirildi. Doğru karar veren bir hakemin eleştirilmesinin gelecek maçlar için hakemlere “Başka takım olursa sıfır tolerans gösterin, Fenerbahçe söz konusu olduğunda ise idare edin” mesajı taşıyacağı hatırlatıldı.

"YAPAY ZEKA İLE SAVUNULAMAZ"

Başkan Ali Koç, Serkan Tokat'ın maçlarında ilk hafta VAR, ikinci haftada da AVAR olarak atanmasının yapay zeka teziyle savunulamayacağını belirtti. Bu atamanın yapay zekaya dışarıdan müdahale edildiğinin göstergesi olduğu savunuldu.

"YANLIŞ KARARLARA DEĞİNİLDİ"

Mektupta, iki maçtaki yanlış hakem kararlarına da değinildi. Gaziantep FK maçında nizami penaltıya VAR'ın hatalı şekilde karıştığı vurgulandı. Samsun sınavında ise Fred'in golüne verilen ofsayt karanının izaha muhtaç olduğu belirtildi.