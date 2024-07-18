Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'yi ayağa kaldıran sözler: Onurlu şerefli haysiyetli kimse böyle aday olmaz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'yi ayağa kaldıran sözler: Onurlu şerefli haysiyetli kimse böyle aday olmaz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yeniden TFF Başkanlığı'na aday olan Mehmet Büyükekşi arasında sözlü tartışma çıktı.

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un hedefinde başkan adaylardan Mehmet Büyükekşi vardı. Ali Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Mehmet Büyükekşi bu sözlere sert tepki gösterdi: “Bu şekilde hakaret edemezsiniz. Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz.

Divan Başkanı Mehmet Baykan’ın araya girmesiyle Ali Koç, söylediği sözleri geri aldı ve “Son sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz” dedi.

İlgili Haberler
Türkiye Avrupa Şampiyonası'na veda etti
MGM'den bu bölgede 'yaşayanları serinletecek' haber
MGM'den bu bölgede 'yaşayanları serinletecek' haber
Selçuk İnan kazandı
Selçuk İnan kazandı
Büyükekşi'yi ibra eden kulüpler belli oldu
Son Haberler
Çalık Holding, altın gümüş madenini İngilizlere sattı Ekonomi
Çalık Holding, altın gümüş madenini İngilizlere sattı
Türkiye Avrupa Şampiyonası'na veda etti Spor
Türkiye Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Modası geçmeyen 'zamansız oyuncaklar' nelerdir? 20 yıl önce de bugün de hala popüler... Gündem
Modası geçmeyen 'zamansız oyuncaklar' nelerdir? 20 yıl önce de bugün de hala popüler...
Meclis'in sağlık harcaması yüzde 90 arttı. Vatandaşa maliyeti 52 milyon 567 bin TL Gündem
Meclis'in sağlık harcaması yüzde 90 arttı. Vatandaşa maliyeti 52 milyon 567 bin TL
Yapay zeka ve güvenlik tehlikesi Teknoloji
Yapay zeka ve güvenlik tehlikesi
MGM'den bu bölgede 'yaşayanları serinletecek' haber Yaşam
MGM'den bu bölgede 'yaşayanları serinletecek' haber