Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'yi ayağa kaldıran sözler: Onurlu şerefli haysiyetli kimse böyle aday olmaz

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un hedefinde başkan adaylardan Mehmet Büyükekşi vardı. Ali Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Mehmet Büyükekşi bu sözlere sert tepki gösterdi: “Bu şekilde hakaret edemezsiniz. Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz.”

Divan Başkanı Mehmet Baykan’ın araya girmesiyle Ali Koç, söylediği sözleri geri aldı ve “Son sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz” dedi.