Ali Koç'tan resmi Mourinho açıklaması: Tango iki kişiyle yapılır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da sarı-lacivertlilerin gündemine dair özel açıklamalar yaparken tartışılan isim olan teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği hakkında konuştu. "MOURINHO İLE DEVAM EDECEĞİZ" Koç "Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi daha yüksek. Derbiden sonra Mourinho ile görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ama program olduğu için buluşamadık. 2.sene şampiyonluğu konuşmamıza gerek yok, istikrar açısından yaptık anlaşmayı. Şartlar ortada. Menfaatimiz için Jose Mourinho'nun devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. "TANGO İKİ KİŞİYLE YAPILIR"

Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız." ifadelerini kullandı.