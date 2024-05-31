Ali Koç'tan Mourinho bombası. 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Jose Mourinho'yu kaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile anlaştı.

Dünyaca ünlü teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile dün akşam görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Mourinho, Ali Koç'un projelerinden çok etkilendiği ifade edildi.

ACUN ILICALI İLE LONDRA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Acun Ilıcalı, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalini izleyip Mourinho ile görüşme gerçekleştirecek.

Böylelikle Aziz Yıldırım da Londra'da Mourinho ile buluşma planı iptal oldu.

KUPA KOLEKSİYONERİ MOURINHO

Jose Mourinho'nun kariyerinde kazandığı kupalar:

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

Primeira Liga (2): 2003, 2004

Taça de Portugal (1): 2003

Supertaça (1): 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League (3): 2005, 2006, 2015

FA Cup (1): 2007

EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

FA Community Shield (1): 2005

UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

Serie A (2): 2009, 2010

Coppa Italia (1): 2010

Supercoppa (1): 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield (1): 2016

EFL Cup (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23