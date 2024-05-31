Ali Koç'tan Mourinho bombası. 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Jose Mourinho'yu kaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile anlaştı.
Dünyaca ünlü teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile dün akşam görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
Mourinho, Ali Koç'un projelerinden çok etkilendiği ifade edildi.
ACUN ILICALI İLE LONDRA'YA GİDİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Acun Ilıcalı, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalini izleyip Mourinho ile görüşme gerçekleştirecek.
Böylelikle Aziz Yıldırım da Londra'da Mourinho ile buluşma planı iptal oldu.
KUPA KOLEKSİYONERİ MOURINHO
Jose Mourinho'nun kariyerinde kazandığı kupalar:
Porto (6 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
Primeira Liga (2): 2003, 2004
Taça de Portugal (1): 2003
Supertaça (1): 2003
Chelsea (8 Kupa)
Premier League (3): 2005, 2006, 2015
FA Cup (1): 2007
EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
FA Community Shield (1): 2005
UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
Inter (5 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
Serie A (2): 2009, 2010
Coppa Italia (1): 2010
Supercoppa (1): 2008
Real Madrid (3 Kupa)
La Liga (1): 2012
Copa del Rey (1): 2011
Supercopa (1): 2012
Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
Manchester United (3 Kupa)
FA Community Shield (1): 2016
EFL Cup (1): 2017
UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
Roma (1 Kupa)
UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23