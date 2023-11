Ali Koç'tan flaş açıklamalar. Hakemlere ne yapacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya Başkan Ali Koç'un açıklamaları damga vurdu. Ali Koç, "Ne kadar tahammülünüz, vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular, inşallah Türk futbolu için bir milat olur. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından" diyerek başladığı konuşmasında birbirinden önemli sözler sarf etti.



İşte Başkan Ali Koç'un şu ana kadar yaptığı açıklamalardan derlediklerimiz:

BU ÇATIYI BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİZ

"Devlete, federasyona, oraya, buraya çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler, o kadar uzun süre birikir ki, bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder. Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz."



2 MAÇI ÖRNEK GÖSTERDİ

10. hafta oynanan maçlar var. Rizespor 0-1 Galatasaray, Pendikspor 0-5 Pendikspor. Bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Sayın başkanın (Uğur Dündar) programında da ilk 7 hafta yaşadığımız hakem hataları bir sezona bedel demiştim. Ondan sonra da yaşamaya devam ettik.



BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Son derece naif, iyi niyetli, içinde saygısızlık ve hakaret olmayan bir açıklamaydı. Bu garip, standart dışı açıklamadan sonra bizim için bardağı taşıran damla bu oldu. Ona da biraz sonra geleceğim.



TFF BİZİ BAĞLAMAZ DİYEMEZ!

Sonra 31 Ekim Salı günü Halk TV'de Murat Ağırel futbol ve kara para açıklamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Temiz futbol hepimizi ilgilendirir. Bu iddiaların TFF tarafından ele alınış biçimi bizi ilgilendirir. Bizim bir sürü farkı iddiamız var. Oradaki tutumları da, buradaki tutumları da paralel. TFF, 3 Kasım'da bir açıklama yaptı, kısacası, "Bizi bağlamaza" getirdi. 3 Kasım'da Yeni Asır Gazetesi'nde "İzmirli Hakem Çetesi" diye çok önemli bir haber yapıldı. Boşanma haberi ama futbolu ilgilendiren çok önemli şeyler var.



KEMAL YILMAZ'IN MEKTUBU TARİHİ DEĞİŞTİREBİLİR

3 Kasım Cuma günü, 27 yıllık yardımcı hakem Kemal Yılmaz, meslekten istifa ettiği açıklaması geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçeleri bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Sadece bu mektup bile Türk futbol tarihini ve hakemlik müessesini dibinden değiştirecek etkidedir.



TÜRK FUTBOLU'NUN SUSULUK'U OLACAK MI?

İstifa eden hakem, verilen cezalar ve atamalar ile hakemlerin adil ve tarafsız karar vermeleri etkileniyor. Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde cuma günkü açıklamalarım ve bugün yapacağım açıklamalar zaruret haline gelmiştir. Geçtiğimiz hafta yaşananlar, başka bir ülkede yaşansa yer yerinden oynardı. Futbolun dinamikleri değişirdi. Bakalım bizim ülkemizde neler olacak? Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek ya da bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?



İNCELEYİN, SORUŞTURUN, DİBİNE İNİN

Bunlar, 6 günde olanlar. Bir de bundan önce birkaç senedir olanlar var. Fenerbahçe olarak, bu olanlarla ilgili, Kasım 2020'den bu yana 5 tane başvurumuz olmuş. İnceleyin, soruşturun, doğru mu, değil mi anlayın. Bunun 2 avantajı var. Gerçekse dibine inersin, dibine indiğin zaman belki başka konuların da dibine ineceksin. Gerçek değilse, atıp tutanlar, atıp tutmanın bir bedeli olduğunu anlayacak. Ona göre çok daha sorumlu davranacaklar. Her türlü kazan kazan."



HAKEMLERİ UEFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ

"Biz bunu UEFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz. Geriye dönük rapor alıyorlar bu 'İzmir Grubu'ndaki' hakemler. Vazifelerinin yapamıyorlar, mağdur olmamak için de eski tarihli rapor alıyorlar. 3 hakem sahte rapor aldı mı almadı mı? Sahte rapor almaya tenezzül eden adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz? Dişlerini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun kardeşim sen? TFF ne yapacak, önemli olan soru bu. Hakemlerin kendi gazetecileri var, o onları aklıyor. Rakibimiz de bu sistemle çalışıyor. Böyle bir sistem devam ediyor."



TÜRK FUTBOLUNDA MİLAT OLMALI

"Kemal Yılmaz'ın açıklaması Türk futbolunda milat olmalı. 'Bize gördüğünüzü çalın dediler' diyor. Belki yarın öbür gün bu onurlu hakeme birileri dokunur. Türkiye'de böyle ilerliyor işler. Rize'de itme oluyor, faulü vermiyor, gol oluyor. Sonra Ferdi'yi itiyorlar, penaltıyı vermiyorlar. 'İtmeye faul vermemem lazım' diyorlar. Görüyorsunuz değil mi zincirleme etkiyi!"



TFF BAŞKANI OLSAM RİVA'DAN ÇIKMAM

"Kemal Yılmaz'ın açıklamasından sonra TFF Başkanı olsam Riva'dan çıkmam! Gece gündüz orada yatarım. Bakalım ne yapacaklar. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırılıyorum diyor adam! Ey Fenerbahçe camiası, ayaklanın! Bu, Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin nasıl işlediğinin en büyük ispatıdır."



MHK BAŞKANININ KARAKTERİ ZAYIF

"MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu için araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız. Bu arkadaş mevki, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir. O da Ege Bölgesi'nden, Denizlili. Kim bunun başı kardeşim. Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor."