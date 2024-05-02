Ali Koç'tan Sadettin Saran'a fırça

Kaynak: Fotospor
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a fırça
Yüksek Divan Kurulu'nda Sadettin Saran ile ayaküstü sohbet eden Ali Koç bir sitemde bulundu.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisine düşen Fenerbahçe’de gözler yaklaşan başkanlık seçimlerine çevrildi.

1697958.jpg

Haziran ayında gerçekleşecek seçimlerde Ali Koç devam etmeyeceğini açıklarken Sadettin Saran mevcut tek aday konumunda.

İsmail Kartal ile yola devam etmeyi düşünmeyen Sadettin Saran Jose Mourinho ve Antonio Conte ile görüştü.

jose-mourinho.webp

Konuşulan bu isimler camiada heyecan yaratırken başkan Ali Koç’tan Sadettin Saran’a sitem geldi.

Yüksek Divan Kurulu seçimlerinde Sadettin Saran ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Ali Koç Saran’a, “Teknik direktörlerle görüştün tamam da isimlerini neden basına sızdırdın” dedi.

Sadettin Saran ise isimleri kendisinin sızdırmadığını söyledi.

İlgili Haberler
Borsada şampiyon belli oldu. Yatırımcıların yüzü güldü
Erman Toroğlu Uğur Dündar'ı hedef aldı. Son yıllarda olanları açıkladı
Erol Bulut bu sefer başardı
Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 2 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Dursun Özbek'in uykularını kaçıracak iddia
Dursun Özbek'in uykularını kaçıracak iddia
Cübbeli Ahmet Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamadığını açıkladı
Mehmet Büyükekşi bunlara ne diyecek? Çok ağır sözler.Her şey ortaya çıktı
Mehmet Büyükekşi bunlara ne diyecek? Çok ağır sözler.Her şey ortaya çıktı
Borussia Dortmund iki yüzlü oynuyor
Borussia Dortmund final için avantajı kaptı. PSG şaştı kaldı
Borussia Dortmund final için avantajı kaptı. PSG şaştı kaldı
Son Haberler
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın Gündem
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın
Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez Gündem
Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez
Yılanlar sürü halinde görüntülendi Yerel Haberler
Yılanlar sürü halinde görüntülendi
Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu Ekonomi
Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı Magazin
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı
Hatay’da caddeler göle döndü Gündem
Hatay’da caddeler göle döndü
Huzurevindeki kadının son isteği gerçekleşti. Mutluluktan havalara uçtu Gündem
Huzurevindeki kadının son isteği gerçekleşti. Mutluluktan havalara uçtu