Ali Koç resti çekti! Şampiyon olacağız, olmazsak mayısta hesaplaşırız

Fenerbahçe seçimli olağanüstü genel kurulunun ilk gününde kongre üyeleri konuşma yaptı ve gündemdeki maddeler oylandı.

Günün sonunda adaylar konuşma adaylardan ilk konuşmayı yapan Sadettin Saran yaptı. Saran'ın ardından Ali Koç kürsüye geldi.

Saran'ın seçilmesini bir kez daha macera olarak nitelendiren Koç, "Sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız yoksa sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz" dedi.

"Biz gerçek bir şekilde adayız" diyen Koç, "Yıllarca kendimizi aday gibi gösterip, sonra adayı olmayıp, şimdi aday olmazsak ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla, kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla 7 senedir mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Unutmayın ki hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i destekleyenler de, Aziz Bey'i destekleyenler de, bizi destekleyenler de hepimizin arzusu Fenerbahçe'nin menfaatleri.

-Yıllardır büyük mücadeleler verdik. Ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleden vazgeçmedik, korkmadık. Bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz ayakta tutmanın gurunu yaşadık.

"BEKARA KADIN BOŞAMAK KOLAYMIŞ"

-Günü kurtarma çabası içinde olmadık, yarınları kazanacağız dedik. Tırnaklarımızla sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Sadettin Bey'in sarf ettiği sözlere biraz sonra geleceğim. Bekara kadın boşamak çok çok kolaymış, bir kez daha gördüm bugün.

-Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Bugün gururla söylüyorum, bir çoğunuzun burada olan ve hafife alan, ne kıymeti var diyenlere söyleyeyim; Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik ve adımlarını attık.

"SİZLER İÇİN MALİ BAĞIMSIZLIĞIN KIYMETİ YOK"

-Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığa ulaştık. Tesisleşmede geleceğimiz için büyük hamleler başlattık. Amatör branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Sıra futbolda, şampiyonluklarda. Bu sezon camiamıza şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz.

-Biraz evvel 11. 12. 13. maddelerin reddedilmesi, yarın kim başkan seçilecekse önünü kapamıştır. -Sadettin Bey'i aradım, böyle söyledim, 'Ben de katılıyorum ama ne yapayım' dedi. 'Siz destekleyin' dedim. Bu madde 6 ayrı genel kurulda gündem maddesi olmuştur. Ne hikmetse bugün birileri tarafından bunun korkulacak, zarar verecek maddeler olarak pozisyonlanması akıl alacak iş değildir.

"NEYİ ALKIŞLADIĞINIZIN FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

-Ama siz yönetime talip olan arkadaşlar bunu zıplayarak alkışladınız. Neyi alkışladığınızın farkında değilsiniz. Bir kez daha ne kadar popülist olduğunuzu görme imkanı verdiniz.

-Fenerbahçe başkanı seçim için çalışmaz, Fenerbahçe için çalışır, icraatlarıyla konuşur. Uzun uzun rakamlardan bahsetmeyeceğim. Unutmayın, ben demedim 7 sene evvel Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünün başına geldim. Bugünkü gibi temiz, tertemiz Fenerbahçe'ye aday olmadım. Kulübümüzün en kötü halinde sorumluluk aldım.

"DEFARLACA ADAYIM DEYİP GERİ DÖNMEDİM"

-Defalarca aday olacağım, aday olacağım çıkıp geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ama ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday olmadı. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der diye aday olmadım.

-Kötü yapmışız, 7 senede finans dehası Murat Salar'a göre hiçbir başarı yok. Ama 7 senede 278 milyon Euro borç ödeyerek, borç kapatmanın kıymeti yok. Yükümlülükleri indirmenin kıymeti yok. Emlak Bank projesiyle Bankalar Birliği'nde çıkış sürecinin müjdesini vermenin kıymeti yok. Bağımsız, güçlü ve dimdik Fenerbahçe yaratmanın kıymeti yok. Bugün mali disiplini sağlamış, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin hiçbir kıymeti yok.

"BUNLARI UNUTMAYIN!"

-Fenerbahçe devasa bir kuruluştur. Dünyanın en büyük kulübü Fenerbahçe artık geriye gidemez. MSC gibi, Chobani gibi, Adidas gibi firmaları çoğaltmalıyız. Cebimizde 160 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması var. Sadece bu seneye tekabül eden rakamlarını kullandık, tüm parayı kırdırmadık, gelecek yönetimlerin önünü tıkamadık. Mali sorumluluğu gösterdik. Bunları lütfen unutmayın!

-Taraftarlarımız yıldız futbolcular istiyor. Piyasa tamamen değişti. Artık 500-700 bin dolarlar değil, 25 milyon Euro'lardan kapı açılıyor. Ekonomi uygun değilse nasıl sürekli hale getirebilirsiniz. Mali gücünüz olmak zorunda. Ekonominizi büyütecek, sponsorluklar anlaşmaları yapacak beceride, kudrette yönetimler olmalıdır. Her geçen gün olimpik başarılarımızın bir hikayesi var. 70 milyon değerindeki takımımızın 300 milyon Euro'ya çıkarken bunun arkasında finansal başarısı yok da ne var!

-3 Temmuz günlerinde Aziz Yıldırım'ın tarihe geçen bir sözü vardır. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor', az kalsın memleket elden gidiyordu. Malum örgüt arkasına aldığı devlet gücüyle Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalışırken camiamız genci yaşlısı, erkeği kadınıyla sokağa dökülmüşken destansı bir mücadele verirken, o dönem medya ve sosyal medyadaki Fenerbahçe düşmanları gizlilik olmasına rağmen çarşaf çarşaf soruşturmanın detaylarını paylaşmış. Bazı Fenerbahçeliler 'evet şike var' demiştir. Hatta bazıları yönetimi ve başkanımızı istifaya davet etmiştir.

-O dönem en önde, cephede olan biri olarak söylüyorum o dönemde 3 çeşit insan vardı: Hayretle bakan ve sesini çıkarmayan Fenerbahçeliler, terör örgütünün medya gücünden etkilenip 'Fenerbahçe yaptı' diyenler ve bir de canını dişine takan, her türlü riski alan, cansiperane kulübünü koruyan, cop yiyen, tartaklanan, gaz yiyen Fenerbahçeliler vardı.

-Ben Sadettin Bey'i bu konuya daha önce bulaştırmadım. Sadettin Bey bugün öyle konuşuyor ki sanki ben yapıyormuşum gibi. Bir süre sonra çoğumuz 3 Temmuz'un artık bittiğini zannetmeye başladık. Yaşayarak gördük ki 3 Temmuz bitmemiş, sadece şekil ve yöntem değiştirmiş. Fenerbahçe'nin önünü kesme çabaları hep sürdü, devam ediyor.

-Fenerbahçemizin uğradığı haksızlıklar, adaletsiz kararlar, elimizden çalınan şampiyonluklarımız, bazı rakiplerimize sağlanan faydalar! Başımıza gelen bu işlerin bir tesadüf, başarısızlık değil; sistematik olarak maruz kaldığımız, bir yapı tarafından yürütülen operasyon olduğunu defalarca dile getirdik.

-Aziz Başkan döneminde 7 senede 3 şampiyonluğumuz çalındı. Bizim dönemimizde 2 şampiyonluğumuz çalındı. Sadettin Bey sanki yapı yok diyor, sistematik bir şey var diyor, tribünlerden şampiyon olamıyorsunuz, sistematik Alanyaspor maçını örnek veriyor.

-Son haftada 2 maç birdenbire, yine hortladı, devletimizin en tepesindeki kişi bile 'Bu maça bu hakemi, bu VAR hakemini atayacaksınız' diye talimat verse dahi MHK Başkanı 'Bu iki kişi sorunludur bu camiayla, seçimlere 4 gün kala yollamayalım' demesi gerekirken bu hakemleri önermiştir. Fenerbahçemizin şike yaptığını ima eden mekanizma devreye girmiş, 'Yapı yok başarısızlığınıza bahane arıyorsunuz' demektedir. Yapıyı deşifre ettik. Yasadışı bahis ettik. Savcılar harekete geçti. Ne yaptıkları ortaya açıldı.

-Yapı inkar edilemez hale geldi. Yapının propaganda ve ikna gücü o kadar büyük ki 'yapı var ama siz mücadele edemiyorsunuz' dendi. Birçok samimi Fenerbahçeli kardeşimiz, bu propagandaya ikna oldu. Bize ve ailemize her türlü dil uzatıldı. Bizi ve sporcularımızı savunanlar tehdit edildiler, hakaretlere uğradılar. Kulübümüze saldırmak demokratik hak ama şu tribünlerde oturan, mezara kadar Fenerbahçeli olan insanlar sporcularımıza küfür etmeyin dedikleri zaman, onlara hainler, paralı köpekler diyenlere 'ciğeri beş para etmez' denir. Bu kurgunun farkına varmadıkça camiamızın birlik ve beraberliğini sağlamak ne yazık ki kolay olmayacaktır.



-Süreç boyunca dik durmamızı sağlayan, mücadele azmimizi besleyen ve bize güç veren çok sayıda Fenerbahçeli'nin inancı ve desteğidir. Son hafta içinde 2 maçta yaşananlara bakın, bütün bunlar normal mi? Trabzon maçında gol atıyoruz, çizgiyi geçiyor, onların sayılmayan golü her şeyin önüne geçiyor, kırmızı görmesi gereken oyuncuları konuşulmuyor!

-Niye bunlar sadece Fenerbahçe'nin başına geliyor? Trabzon belediye başkanının daha maç devam ederken hadsizce 3 Temmuz'u gündeme getirip şike imalarında bulunuyor, Trabzon başkanı bu açıklamaların altına imza atarım diyor. Bu kupa şampiyonun müzesinde olur. O müze de buradadır. Trabzon'a selam olsun buradan. Bu iddiayı savunanlara, 3 Temmuz üzerinden dil uzatanlara, ucuz kahramanlık yapanlara soruyorum; siz 15 Temmuz'un, diğer kumpasların neresindesiniz?

-Bir tane delil var, ayak iziniz var, CAS'a yaptığınız müracaat var. Bir kişiye şampiyonluk primini ödememek için CAS'ta yaptığınız savunmada 'Biz şampiyon olmadık' diyorsunuz. 'Bizi UEFA'nın acil kararından yolladılar Şampiyonlar Ligi'ne' diyorsunuz.

-Ülkemizde girilmedik yer bırakmayan terör örgütü, bir tek Fenerbahçe'de duvara toslamıştır. Bizler bu ihanet odakları karşısında tek yumruk olabildik. Biz 3 Temmuz'da kumpasçılara boyun eğmedik, FETÖ'yü yendik, ucuz kahramanlık peşindeki kırıntılarına mı boyun eğeceğiz! Avukatlarımızın başvurusu neticesinde Trabzon belediye başkanı hakkında 6222'den işlem yapılmıştır. Onlar da benim hakkımda işlem yapılması için savcılığa başvurdu.

Bir yapı vardır, hedefi Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'ye yapılan saldırılara, adaletsizliklere, kumpaslara direnmek kulüp başkanı ve yönetiminin değil tüm Fenerbahçelilerin boynu borcu olmalıdır. Ya birlikte başarırız ve Fenerbahçe'yi bu kötülükten kurtarırız, organize kötülük dediğimiz yapının sevinmesine vesile oluruz.

-Fenerbahçe var olma mücadelesini tamamladı, kazanma mücadelesine hazırlanıyor. Şampiyonluk hasreti hepimiz yaralıyor, hepimizi manipülasyona açık hale getiriyor. 7 sene oldu, size hiç şampiyonluk sözü vermemiştim, şampiyonluk sözü verebileceğimiz kadro kurduğumuzu, mali durumu güçlendirdiğimizi söyleyebilir. Bu sene şampiyon olacağız, öyle ya da böyle biz şampiyon olacağız. Verdiğimiz tüm mücadeleler şampiyonluğu çok daha anlamlı gelecek. Bir destanın adı olacak Fenerbahçe. Mayıs ayı geldiğinde şampiyon olamazsak şartları yerine getireceğiz.

