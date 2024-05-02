Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisine düşen Fenerbahçe’de gözler yaklaşan başkanlık seçimlerine çevrildi.

Haziran ayında gerçekleşecek seçimlerde Ali Koç devam etmeyeceğini açıklarken Sadettin Saran mevcut tek aday konumunda.

İsmail Kartal ile yola devam etmeyi düşünmeyen Sadettin Saran Jose Mourinho ve Antonio Conte ile görüştü.

Konuşulan bu isimler camiada heyecan yaratırken başkan Ali Koç’tan Sadettin Saran’a sitem geldi.

Yüksek Divan Kurulu seçimlerinde Sadettin Saran ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Ali Koç Saran’a, “Teknik direktörlerle görüştün tamam da isimlerini neden basına sızdırdın” dedi.

Sadettin Saran ise isimleri kendisinin sızdırmadığını söyledi.