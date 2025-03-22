Ali Koç'tan şampiyonluk matematiği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç HUDEFER'in davetinde sarı lacivertlilerin şampiyon olmamasını ilginç bir matematikle açıkladı.

Koç "Mesela olmuyor dediğimiz futbol alanında son 10 senenin tablosuna bakın Fenerbahçe bir veya iki puanla ikinci sıradadır. 5 seneye bakın üç puan öndeyiz. Tabloda yer alan diğer takımların şampiyonlukları var bir tek Fenerbahçe’nin yok. Bir de bu matematiği kafanızda düşünün." ifadelerini kullandı.

Koç sözlerine şöyle devam etti "Bilmeyen için söyleyeyim, bir maç varsa illa orada hukuki bir şey çıkıyor. Ya taraftarla ilgili bir şey ya girişlerde bir problem oluyor. Onun dışında da kulübümüzün çok mevzuları var. 3 Temmuz var, hala 4 Nisan’ın peşinde koşuyoruz. Biz inanıyoruz ki Türk adaleti er ya da geç iki konuda da Fenerbahçe’nin hakkını teslim edecektir. Bunun olması için sizlere de çok büyük vazifeler düşüyor.

"HİÇBİR FENERBAHÇELİ KABUL ETMEZ"

Sadece Cumhuriyet Dönemi değil, Osmanlı Dönemi’nde de biz hep kudretli olduk. Zamanın şartlarına göre her zaman güçlü bir devlet olduk. Bugün modern diye baktığımız ülkelerin yapmadığı birçok şeyi yaptık. Böyle bir ülkede hala 4 Nisan’ın faili meçhul olarak kalması hiçbir Fenerbahçelinin kabul edebileceği bir unsur değil. Ama daha da önemlisi hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kabul edebileceği bir unsur değil."