Ali Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transfer

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, orta saha transferi yapmak istediklerini açıklamıştı. İspanyol basınından Koç'un yaptığı açıklamadan sonra bomba bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, gün içerisinde Real Madrid'in başarılı oyuncusunu İstanbul'a getireceği öne sürüldü.

Yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de orta sahaya bir takviye daha yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmış ve taraftarları heyecanlandırmıştı.

Koç, yaptığı açıklamada "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız."

Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi.

FENERBAHÇE REAL MADRID'İN YILDIZI İLE ANLAŞMAYA VARDI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız Dani Ceballos ile anlaşmaya vardu. Sarı-lacivertlilerin, Madrid ile de görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi gün içerisinde bitirerek, Ceballos'u bugün İstanbul'a getireceği öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralayacağı aktarıldı.

