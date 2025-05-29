Ali Koç’tan Sözcü TV talimatı! Fatih Portakal açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç’tan Sözcü TV talimatı! Fatih Portakal açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği görüntülerin Sözcü TV’de yayınlanması sonrası yapılan haberlerden sonra KOÇ Grubunun SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceği öğrenildi. Fatih Portakal, Ali Koç hakkında sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, EuroLeague finali öncesi AKP’li Mustafa Varank’ın elinden baklava yediği görüntüler kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Konu ile ilgili haberlere imza atan SÖZCÜ Medya Grubu hakkında skandal bir karara imza attı. KOÇ Grubu kendisini eleştiren SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceğini açıkladı.

"VERMEZSEN VERME KARDEŞİM"

SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirildi diye KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani. Gazetecinin görevi zaten bu ve onları yazmaya da konuşmaya da devam edeceğiz zaten. Eleştiriye de devam edeceğiz. Güvensiz insan eleştiriyi kabul etmez. Kendine güvenen insan eleştiriyi kabul eder ve SÖZCÜ TV bu yolda yürümeye devam edecek."

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