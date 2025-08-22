Ali Koç ile Tanju Özcan birbirine girdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermesini istediği mesaj ortalığı karıştı.

"BAŞKANIMIZ AÇIK VE NET CEVAP VERMİŞTİR"

Özcan'ın açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu "Gündemde kalmak için Fenerbahçe’den anlamsızca transfer taleplerinde bulunarak prim yapmaya çalışan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şuursuz sosyal medya paylaşımları için gerekli cevabı Başkanımız kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde açık ve net bir şekilde vermiştir." ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN'DAN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER

Tanju Özcan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özcan "Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı. Bak Ali KoçBen fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim. “Yalı çocuğu” şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışmaZira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez. Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim. Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım."

"KOÇ MAHALLESİNİ AZİZ YILDIRIM MAHALLESİ Mİ YAPALIM"

Tanju Özcan “Sayın Ali Koç, süren azalıyor. Bolu'daki Vehbi Koç Mahallesi'nin adını Aziz Yıldırım Mahallesi mi yapalım? Zaten oynatmıyorsunuz oyuncuları.” paylaşımı yaptı.

Sayın Ali Koç verdiğim süre azalıyor ⏳



Siz de hiç mi ahde vefa yok? Rahmetli dedenizin adını taşıyan mahallemiz var (Hem de benim köyümde????)



Oynatmadığınız, parasını ödediğiniz futbolculardan üçünü Boluspor'a istedik hala dönüş yapmadınız. Siz illa Vehbi Koç Mahallesi'nin… pic.twitter.com/2CZXNxNvvt — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) August 22, 2025

Tartışmaların sebebi olan paylaşımda Tanju Özcan “Sayın Ali Koç, resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım.” demişti.